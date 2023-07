Tabellino Empoli-Certaldo 8-0, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Empoli-Certaldo con i gol e i marcatori dell’amichevole estiva del precampionato 2023. Vittoria convincente per i ragazzi di Zanetti, capaci di mandare al tappeto la neopromossa in D con il punteggio di 8-0. Spicca la doppietta di Caputo, ma in realtà sono andati a segno un po’ tutti. Di seguito ecco il tabellino completo.

LA CRONACA DEL MATCH

EMPOLI PRIMO TEMPO: Stubljar; Renzi, Walukievicz Luperto, Cacace; Ignacchiti, Ranocchia; Baldanzi, Fazzini, Gyasi; Piccoli

EMPOLI SECONDO TEMPO: Stubljar (66′ Chiorra) ; Stojanovic, Ismajli, Walukiewicz (60′ Marianucci), Angori; Grassi, Haas; Ekong, Henderson, Crociata; Caputo

Allenatore: Paolo Zanetti

CERTALDO : Fontanelli, Batoni, Bardotti, Orsucci, Bianchi, Razzanelli, Delle Fave, Zanaj, Cesarano, Bouhamed, Ezzyani (54′ Gori Matteo)

Allenatore: Giacomo Pappalardo

MARCATORI: 9′ Luperto, 20′ rig. Piccoli, 43′ Fazzini, 50′ e 85′ Caputo, 65′ Ekong, 68′ Crociata, 89′ Marianucci.