Amichevole 2023: Empoli a valanga sul Certaldo, doppietta di Caputo nell’8-0 finale

Vittoria convincente per l’Empoli, che nell’amichevole andata in scena presso il Centro Sportivo di Petroio ha sconfitto con un severo 8-0 il Certaldo, formazione neopromossa in Serie D. Buone indicazioni per Paolo Zanetti, che ha potuto vedere all’opera sia nuovi acquisti che giovani, i quali sono stati protagonisti di una buona prestazione culminata con una larga vittoria. Sugli scudi Caputo, autore di una doppietta, ma anche Fazzini e Ranocchia, tra gli altri.

IL TABELLINO DEL MATCH

CRONACA – Pronti, partenza, via ed Empoli subito in vantaggio con Luperto, che sblocca la gara al 9′ grazie a un preciso colpo di testa su corner di Ranocchia. Il raddoppio porta la firma di Piccoli, che al 20′ va a segno su calcio di rigore. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il terzo gol, la cui firma è di Fazzini, protagonista di un bel coast to coast. Nella ripresa l’Empoli cambia faccia, ma continua a segnare ed attaccare. Il 4-0 lo sigla al 50′ Caputo, che un quarto d’ora dopo s’improvvisa assistman per il pokerissimo di Ekong. Ekong ricambia il favore all’85’, servendo a Caputo l’assist per la doppietta ed il 7-0. Poco prima aveva segnato invece Crociata con una conclusione deviata. Nel finale c’è gloria anche per il giovane Marianucci, che a pochi istanti dal 90′ segna l’8-0.