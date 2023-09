Wta Osaka 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 12 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 250 di Osaka 2023 per la giornata di martedì 12 settembre. Proseguono i match di primo turno e fanno il loro debutto le prime due favorite del seeding, vale a dire Lin Zhu e Tatjana Maria. In campo anche il giovane talento Eala, da seguire con un occhio di riguardo. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa seconda giornata del torneo.

CENTER

Dalle ore 04.00 – Udvardy vs (2) Maria

A seguire – Marino vs (7) Hibino

A seguire – Hartono vs Doi

A seguire – (1) Zhu vs Wang

COURT 1

Dalle ore 04.00 – Uchijima vs Raina

A seguire – Niemeier vs Kalinskaya

A seguire – Sakatsume vs Eala

COURT 8

Dalle ore 04.00 – Mandlik vs Parry

A seguire – Golubic vs Ponchet