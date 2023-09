Francia, Theo Hernandez a Dortmund insieme alla squadra: ma non giocherà contro la Germania

Theo Hernandez è partito per Dortmund, dove la sua Francia affronterà la Germania, ma verosimilmente non scenderà in campo. Il difensore del Milan ha infatti accusato un colpo al polpaccio nella gara contro l’Irlanda e non si è allenato negli ultimi due giorni. Diversamente da Giroud, però, è rimasto al centro di Clairefontaine a lavorare con un fisioterapista e si è comunque recato insieme ai compagni in Germania. Secondo quanto filtra, la situazione non preoccupa, ma con ogni probabilità Theo non verrà rischiato, sia perché si tratta di un’amichevole sia perché la stagione è lunga. Inoltre, lo staff medico della Francia è a conoscenza dell’imminente derby tra Milan e Inter e del desiderio del giocatore di giocarlo. Il favorito per prendere il suo posto nell’11 titolare dei Blues è Camavinga.