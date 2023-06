Wta Nottingham 2023: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 12 giugno con Giorgi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di lunedì 12 giugno del torneo Wta di Nottingham 2023. Arriva finalmente l’erba per una Camila Giorgi che su questa superficie è sempre riuscita ad ottenere buoni risultati. La sua avventura in Inghilterra inizia dal match contro la statunitense Brengle programmato nel tardo pomeriggio italiano sul Campo 1. Sul Centrale invece spazio a due delle quattro più importanti teste di serie, ovvero Maria Sakkari e Donna Vekic.

CENTRE COURT

Ore 12:30: Bucsa vs (4) Vekic

a seguire – (1) Sakkari vs Wang

COURT 1

Ore 12:00 – (6) Zhang vs Maria

a seguire – Kartal vs Frech

a seguire – Niemeier vs Watson

a seguire – Brengle vs (7) Giorgi

COURT 2

Ore 12:00 – Parks vs (8) Zhu

a seguire – Tomova vs Mandlik