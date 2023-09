Wta Ningbo 2023, Bronzetti parte bene: batte in due set lottati Teichmann e vola al secondo turno

Buona la prima per Lucia Bronzetti, che vince una sfida estremamente intensa contro Jil Teichmann e approda al secondo turno del WTA di Ningbo 2023, torneo in programma sul cemento cinese. Successo molto sofferto per la tennista romagnola, accreditata della testa di serie numero otto del tabellone, che ha impiegato la bellezza di 2h21′ per mandare al tappeto la sua avversaria, proveniente dalle qualificazioni.

Le due non hanno dato vita a un match particolarmente entusiasmante, anzi gli errori gratuiti sono stati nettamente superiori ai vincenti e Teichmann si è esibita in una serie di ‘moonball’ (termine elegante per definire pallonetti altissimi e senza peso). Lucia è riuscita però a trovare la chiave per avere la meglio e, pur correndo grossi rischi in entrambi parziali, è riuscita ad imporsi per 7-6 6-4. Al prossimo turno, l’azzurra se la vedrà contro la vincente del match Yuan-Baindl.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Ottima partenza di Bronzetti, che conquista il break già nel secondo gioco e lo consolida nel game seguente, issandosi sul 3-0. Nonostante l’azzurra dia l’impressione di essere in controllo delle operazioni, paga a caro prezzo un prolungato passaggio a vuoto e perde quattro giochi di fila dal 4-1, trovandosi a ricevere per il match. Teichmann non riesce però a chiudere e subisce il break nel decimo gioco, fallendo poi una palla break nel gioco seguente. Si giunge dunque al tie-break, dove è ancora l’elvetica a rendersi pericolosa per prima. Lucia tuttavia non molla e, con grande cuore, sotto prima 1-3 e poi 3-5 recupera e s’impone per 8 punti a 6 al secondo set point.

Anche la seconda frazione inizia nel migliore dei modi per Lucia, subito avanti di un break. Purtroppo però il copione si ripete e Teichmann inanella un parziale di 12 punti a 3, volando sul 3-1. Set compromesso? Neanche per sogno perché Lucia dà vita ad una grande rimonta e, approfittando dei tanti errori dell’avversaria, si porta sul 5-3. Poco dopo, nel momento di servire per il match Bronzetti non trema e, alla seconda opportunità, trionfa per 6-4, staccando il pass per il secondo turno.