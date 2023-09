Wta Ningbo 2023: altra vittoria in tre set per Jabeur, in finale sfiderà Shnaider

Saranno Ons Jabeur e Diana Shnaider le due giocatrici che si contenderanno il titolo del WTA 250 di Ningbo 2023. La numero 7 del mondo, prima favorita del seeding, ha superato con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 l’argentina Nadia Podoroska, approdando all’atto conclusivo come da pronostico ma continuando a faticare più del previsto. Già al turno precedente, infatti, era stata costretta al terzo set da Vera Zvonareva. Poco male visto che ciò che conta è aver messo in cascina altri punti pesanti, che le faranno molto comodo nella Race, dove è ottava ma con un vantaggio su Maria Sakkari che rischia di assottigliarsi.

Nella finale del torneo cinese, Jabeur se la vedrà contro Diana Shnaider, capace di superare la prova del nove dopo aver sconfitto a sorpresa Petra Kvitova. La talentuosa russa ha fermato la corsa della giovane Linda Fruhvirtova, battendola per 6-4 6-1 e raggiungendo la prima finale in carriera nel circuito maggiore. Tra lei e Jabeur non ci sono precedenti, ma ovviamente partirà favorita la tunisina.