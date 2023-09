Salomon Running Milano 2023, domenica 1 ottobre una festa per oltre 2.500 atleti

E’ tutto pronto per la Salomon Running Milano 2023, l’urban trail meneghino che domenica 1 ottobre farà gioire oltre 2500 atleti. Si tratta di un evento organizzato da A&C Consulting insieme a Friesian Team Asd, che ha in serbo tante sorprese, tradizionalmente legate al percorso, tra salite, discese, gradini, sterrati, erba e sentieri, angoli che permettono di scoprire una nuova Milano. Ci saranno diverse gare come la Fidal Top Cup 21km con partenza alle ore 8.30, mentre per coloro che vorranno godersi il percorso senza lo stress del cronometro ci saranno le non competitive SmartCityLife 15 km, con partenza alle ore 9.00, o la Smart Cup 10km, che avrà il via alle 9.30.

Quasi 2500 gli atleti a caccia di emozioni, tante le donne che, tradizionalmente, hanno sempre risposto positivamente e che quest’anno superano il 30%. L’evento ha richiamato atleti anche dall’estero, in gara atleti da oltre 15 nazioni, Francia, Serbia condividono il podio di numerosità. Il Bel Paese schiera atleti da tutte le regioni, dopo la regione ospitante Lombardia, podio di numerosità per Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, andamento confermato dalle presenze regionali con Milano a guidare la classifica che vede al settimo posto Novara, prima provincia al di fuori della regione padrona di casa. Sono gli storici del Road Runners Club Milano a conquistare il gradino più alto del podio, piazza d’onore per i vicini di casa Verde Pisello Group seguiti ad un soffio dal GS Avis Seregno.