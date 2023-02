Wta Monterrey 2023: Cocciaretto vola al secondo turno, subito fuori Bronzetti

Primo turno agrodolce per il tennis azzurro a Monterrey, Messico, dove si disputa un torneo Wta 250. Grande vittoria di Elisabetta Cocciaretto, che ha dato seguito ai quarti raggiunti la scorsa settimana a Merida. Sconfitta all’esordio la lucky loser spagnola Marta Bassols con il punteggio di 7-5 6-2 dopo 1h40′ di gioco. L’azzurra ha sofferto nel primo set, andando sotto di un break e mancando la chance per chiudere sul 5-4, ma è comunque emersa alla distanza evitando il tie-break. Più agevole il compito nel secondo set, specialmente in virtù di un lunghissimo primo gioco in cui è subito arrivato il break. Al secondo turno, Elisabetta sfiderà la tedesca Tatjana Maria, che ha sconfitto l’italiana Lucia Bronzetti. Niente derby, dunque, dato che la tennista di Rimini è stata battuta con un sonoro 6-1 6-0. Prosegue, purtroppo, il pessimo periodo per la numero 68 del mondo, che dopo la United Cup non ha più vinto un match ed ha perso la sua sesta partita consecutiva.