Wta Monastir 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 19 ottobre con Paolini

Il programma di giovedì 19 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Monastir 2023. Torna in campo Jasmine Paolini, che dopo la bella vittoria all’esordio contro l’insidiosa Cornet sfida la giovane croata Marcinko per un posto ai quarti di finale. Ad attenderla, eventualmente, la connazionale Lucia Bronzetti. In programma anche i restanti tre incontri di secondo turno che delineeranno il quadro dei quarti di finale. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Dalle 11.30 – (8) Burel vs E.Andreeva

A seguire – (1) Paolini vs Marcinko

A seguire – Zavatska vs Parrizas Diaz

Non prima delle 19.00 – (4) Tsurenko vs Liu