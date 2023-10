Isco: “Al Real Madrid ho avuto problemi con alcuni allenatori”

Dopo tempo ha parlato Isco, attuale trequartista del Betis Siviglia, ha parlato della sua esperienza passata con la Camiceta Blanca del Real Madrid. In un’intervista lasciata ai microfoni di Canal Sur Radio lo spagnolo ha parlato anche del ritorno di Zidane sulla panchina madrilena.

Isco: “Sono andato via perché sentivo che non c’era più posto per me, non dovevo restare oltre. Zidane è uno degli allenatori con più personalità che abbia mai avuto. È arrivato in un momento difficile e abbiamo vinto tre Champions League di fila. È partito, è tornato e abbiamo rivinto. Sono stato tanti anni, ero molto contento e felice. Sono successe alcune cose con gli allenatori: qualunque cosa avessi fatto, non avrei giocato. Mi è mancata la preparazione mentale, ci sono stati momenti in cui invece di dare qualcosa di più crollavo. Fare il passo di lasciare il miglior club del mondo è complicato, trovare il momento giusto in cui devi fare quel passo è ancora più difficile“.