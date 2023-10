Wta Monastir 2023, Paolini non ne ha: Mertens domina la finale e conquista il titolo

A senso unico la finale del torneo WTA 250 di Monastir 2023, in cui Jasmine Paolini ha rapidamente ceduto il passo a Elise Mertens. Protagonista di un ottimo torneo, la numero uno d’Italia non è riuscita a ripetersi nell’atto conclusivo (probabilmente anche a causa della stanchezza accumulata) ed è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 6-0 dopo 1h11′. Niente primo titolo stagionale dunque per la toscana, che potrà comunque consolarsi con il best ranking di numero 29. Mertens invece si conferma campionessa dell’evento tunisino, concedendo il bis dopo il titolo di dodici mesi fa e conquistando il quinto titolo Wta in carriera.

CRONACA – Avvio di match molto singolare, in cui i primi sette giochi vengono vinti dalla giocatrice alla sinistra della sedia dell’arbitro. Coincidenza? Forse oppure semplicemente condizioni di gioco migliori, con meno vento e senza il sole contro. Fatto sta che nella prima metà del parziale si susseguono alcuni break fino al 4-3 Mertens. Da questo momento la finale di fatto finisce perché la giocatrice belga sale in cattedra e conquista la bellezza di dieci giochi consecutivi. Paolini fa il possibile, ma non riesce ad opporre resistenza e commette errori a ripetizione, subendo il gioco della rivale. Il secondo set praticamente non si gioca visto che Mertens amministra con grande lucidità il vantaggio e s’impone molto agevolmente. Jasmine non molla, anzi annulla i primi tre match point e ci prova sino alla fine, ma l’impressione è che fossero proprio finite le energie.