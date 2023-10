Milan, Giroud: “Il nostro obiettivo è quello di vincere di nuovo lo scudetto”

Il Milan ha in Olivier Giroud uno dei suoi punti focali ed indispensabili sicuramente nello spogliatoio. Alla vigilia di un tour de force per il Diavolo ha parlato l’attaccante dei rossoneri in un’intervista al programma Telefoot, in Francia. Queste le sue parole.

Giroud: “Dopo la conquista del 19esimo titolo, ora l’obiettivo è vincere di nuovo lo scudetto. Con la Nazionale, invece, è di giocare a Euro 2024. Di certo non è sempre possibile, ma se vincessimo il trofeo sarebbe straordinario. Con il PSG non sarà decisiva, ma non possiamo permetterci di perdere ora. Se avremo la possibilità di vincere, non saremo timidi“.