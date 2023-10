Wta Monastir 2023, il derby tra Stefanini e Rosatello vale un posto al secondo turno

Sarà una giornata all’insegna dei colori azzurri quella che aprirà la seconda edizione del Jasmin Open, torneo WTA 250 in programma sui campi in cemento dello Skanes Family Hotel di Monastir, in Tunisia. Scenderanno in campo ben tre delle sei azzurre presenti nel tabellone principale della rassegna tunisina. Oltre a Sara Errani, che sarà impegnata nella sfida con Tamara Zidansek, nel quarto match in programma sul Campo 1, si affronteranno Camilla Rosatello e Lucrezia Stefanini in un derby tricolore che metterà in palio l’accesso al secondo turno del torneo.

Attuale numero 127 del mondo, Stefanini è alla sua seconda partecipazione a Monastir dopo gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno. In quell’occasione la classe 1998 di Firenze si impose sulla testa di serie numero 8, Magda Linette, al primo turno del tabellone principale dopo aver superato i due turni di qualificazione. Fu poi costretta al ritiro nel match successivo contro Diane Parry. Quest’anno Stefanini vorrà senza dubbio almeno eguagliare il risultato della scorsa edizione in un match che la vedrà senza dubbio partire favorita. In quella che è al momento la miglior stagione della sua carriera, la toscana ha debuttato in top 100 nell’agosto del 2023 e vinto due titoli ITF. A livello WTA, Stefanini ha invece raggiunto i suoi primi quarti di finale nel circuito maggiore sul cemento di Varsavia, uscendo sconfitta per mano di Laura Siegemund con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-3.

Si è invece resa protagonista di due grandi prestazioni Rosatello per superare le qualificazioni e conquistare il pass per il main draw del Jasmin Open. La numero 305 del ranking WTA ha prima superato la svizzera Conny Perrin con lo score di 6-2 3-6 6-1 e poi si è imposta al turno decisivo su Carole Monnet per 4-6 6-4 6-1. Alla sua quinta apparizione in carriera nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore, la prima in assoluto sul cemento, la ventottenne di Saluzzo proverà a conquistare la sua seconda vittoria a livello WTA dopo aver sconfitto quest’anno al primo turno del Palermo Ladies Open, Viktorija Golubic. Al secondo turno arrivò poi la sconfitta contro la statunitense Emma Navarro.

1-1 il conto dei precedenti tra Stefanini e Rosatello. Entrambi i confronti si sono disputati a livello ITF. La piemontese ha vinto il match di qualificazioni sul cemento indoor di Grenoble nel 2017 per 6-2 6-1, mentre Stefanini si è imposta sulla terra rossa al primo turno dell’ITF di Santa Margherita di Pula nel 2019 per 6-1 6-4.