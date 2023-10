Mercato NBA, Golden State-Klay Thompson: non c’è intesa per il rinnovo

Sembrano non arrivare buone notizie per i tifosi dei Golden State Warriors. Infatti, Adrian Wojnarowski, uno degli insiders più importanti del panorama NBA, ha riportato le seguenti dichiarazioni sulla trattativa per il rinnovo del contratto tra la franchigia di San Francisco e Klay Thompson: “Le parti in questione non stanno facendo progressi, c’è disaccordo sulle cifre e gli anni di contratto. La possibilità che il giocatore non venga prolungato entro la prossima off-season è concreta”.

Quest’anno, il quattro volte campione NBA, sarà il dodicesimo giocatore col più alto stipendio della Lega, andando a percepire una cifra pari a 43.2 milioni di dollari. Il recente infortunio che ha costretto la guardia a 2 anni di inattività e la sua richiesta di salario, hanno indotto delle riflessioni nella baia riguardo al rinnovo, in considerazione anche, di contratti pesanti in vigore da sostenere e richieste milionarie massicce che saranno avanzate da altri giocatori chiave nell’immediato futuro (Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Chris Paul).