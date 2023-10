Baseball e softball a Los Angeles 2028, Fraccari: “Grazie per gli instancabili sforzi”

“Grazie a tutti per gli instancabili sforzi nel promuovere il baseball e il softball nei vostri rispettivi paesi. L’attrattiva globale e la popolarità dei nostri sport hanno giocato un ruolo chiave e tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la vostra incrollabile dedizione e passione per lo sviluppo del baseball-softball“. Così Riccardo Fraccari, Presidente della World Baseball Softball Confederation, dopo l’ingresso ufficiale di baseball e softball alle Olimpiadi 2028 di Los Angeles.

La 141a Sessione del Comitato Internazionale Olimpico ha infatti ratificato l’ingresso di cinque nuovi sport nel programma dei Giochi 2028 e tra questi ci sono proprio baseball e softball. Per il baseball si tratta del settimo ritorno nel programma ufficiale, mentre per il softball della sesta.

Particolarmente entusiasta anche il Presidente della Federazione Italiana Baseball Softball Andrea Marcon, che ha dichiarato: “Desidero innanzitutto ringraziare e congratularmi con Riccardo Fraccari e la WBSC per questo risultato. Los Angeles rappresenta un’occasione importantissima da cogliere, non solo per l’attenzione e le risorse che richiama sulle nostre attività, ma anche per l’obiettivo che dà a tutte le componenti del movimento. Abbiamo davanti quattro anni estremamente stimolanti per preparaci al meglio“.