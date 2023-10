Wta Monastir 2023, cuore Errani: batte Zidansek in oltre due ore e mezza e vola al secondo turno

Una indomita Sara Errani supera Tamara Zidansek e vola al secondo turno del Wta di Monastir. Sul cemento tunisino l’azzurro sconfigge la numero novantasei del mondo dopo oltre due ore e trenta minuti di lotta selvaggia con lo score finale di 6-2 6-7(6) 6-3. Al secondo turno Errani affronterà la vincente del match che vedrà opposte Lucia Bronzetti e la slovacca Kucova.

PRIMO SET – L’inizio di partita è totalmente favorevole alla finalista del Roland Garros che in pochi minuti di gioco si porta prima sul 3-0 e successivamente sul 5-1. Zidansek prova a reagire, recupera uno dei due break di svantaggio, ma in una partita dove il servizio conta poco o quasi nulla, riperde nuovamente la battuta e di conseguenza anche il set: 6-2.

SECONDO SET – Sara sembra in controllo, parte bene anche nel secondo set e si invola sul 2-0. Ma qui arriva la reazione di Zidanszek che, con un parziale di quattro games di fila, ribalta la situazione e si porta sul 2-0. La partita si fa appassionante con entrambe le giocatrici che non mollano: Zidansek serve per il set per ben due volte, sul 5-4 e sul 6-5, ma in entrambi i casi Errani mette a segno il controbreak e allunga la partita al tie-break. Il match sembra ormai finito con Sara che si porta sul 6-3 e si procura ben tre match point, ma un incredibile parziale di cinque punti di fila di Zidansek ribalta completamente set e partita: un set pari.

TERZO SET – L’inerzia sembra completamente dalla parte della numero novantanove del mondo, ma Errani ha sette vite e non molla di una virgola. C’è grande equilibrio, con svariati break e controbreak, ma sul 3-3 l’azzurra cambia marcia, mette a segno due-tre vincenti di pregevole fattura e complice anche qualche doppio fallo di troppo della sua avversaria, mette a segno un parziale di tre games di fila che chiude i giochi. A trentasei anni Sara Errani c’è ancora.