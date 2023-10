Attentato a Bruxelles: Belgio-Svezia interrotta all’intervallo

Belgio-Svezia, match valevole per le qualificazioni ad Euro 2024, al momento è stato interrotto all’intervallo. A Bruxelles, intorno alle 19:15, un uomo ha aperto il fuoco nel centro di Bruxelles uccidendo due persone per poi darsi alla fuga. La polizia segue la pista del terrorismo islamico. Il responsabile dell’attacco, avvenuto intorno alle 19.15 vicino a place Sainctelette, avrebbe infatti urlato “Allah akbar”. Secondo i media belgi, le due vittime sono di nazionalità svedese. L’Uefa è in stretto contatto con le autorità locali. Il direttore di gara, Maurizio Mariani, al momento non ha fatto rientrare le due squadre in campo. Il punteggio è sull’1-1 dopo le reti di Gyokeres e di Lukaku su rigore.

Secondo i media belgi sarebbe stata la squadra svedese a chiedere all’Uefa di non riprendere la partita perché non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie. Alle 22:03 è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte dello speaker che ha comunicato che la partita non riprenderà ed ha invitato le trentamila persone di rimanere dentro lo stadio per questioni di sicurezza.

“A seguito di un sospetto attentato terroristico avvenuto questa sera a Bruxelles, è stato deciso, previa consultazione con le due squadre e le autorità di polizia locali, di sospendere la partita di qualificazione a UEFA EURO 2024 tra Belgio e Svezia. Ulteriori comunicazioni verranno effettuate a tempo debito”, la nota ufficiale dell’Uefa.

