Wta Madrid 2023, Swiatek polemica dopo la sconfitta in finale: “Non è divertente giocare all’una di notte”

Iga Swiatek è stata sconfitta in tre set da Aryna Sabalenka nella finale del Wta 1000 di Madrid e ovviamente non si è dilungata in un discorso particolarmente lungo nel corso della cerimonia di premiazione: “Innanzitutto congratulazioni Aryna. Giochi sempre un tennis così intenso, ti meriti questa vittoria. Entrambe abbiamo avuto grandi stagioni, quindi speriamo di giocare altre finali l’una contro l’altra“.

La numero uno al mondo ha poi proseguito: “Voglio ringraziare il mio team. Abbiamo trascorso due settimane e mezzo davvero fantastiche. Tornando da un infortunio e giocando così bene, è anche grazie a voi ragazzi, quindi grazie. Grazie anche alla mia famiglia“. Infine, Swiatek ha fatto un bilancio del torneo, lanciano anche una frecciatina agli organizzatori: “Non è divertente giocare all’una di notte, quindi sono comunque felice di essere riuscita a superare questa esperienza, sopravvivere ed essere in finale. Grazie al pubblico per il supporto e per l’energia, ha significato davvero molto. Ci vediamo l’anno prossimo“.