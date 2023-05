Ginnastica ritmica, World Cup Portimao: secondo posto per le Farfalle, precedute dalla Spagna

Penultima giornata di gare alla World Challenge Cup di ginnastica ritmica in quel di Portimao (Portogallo). Secondo posto per le Farfalle, che non sono riuscite a difendere il primo posto ottenuto a metà gara e sono state rimontate dalla Spagna. 64.350 (34.850+29.500) il punteggio complessivo per Maurelli e compagne, che non è bastato per chiudere davanti alle iberiche, vittoriose con 64.500 (34.000+30.500). A completare il podio l’Azerbaijan (61.000).

Il concorso generale individuale è andato alla tedesca Darja Varfolomeev. La vicecampionessa iridata ha sfruttato nel migliore dei modi l’assenza della nostra Sofia Raffaeli, aggiudicandosi l’all-around con il totaledi 125.200, davanti alla statunitense Evita Griskenas e alla kazaka Aibota Aibota Yertaikyzy, che per pochi millesimi ha lasciato ai piedi del podio la connazionale Elzhana Taniyeva. Settimo posto con il personale di 115.200 per l’azzurra Alexandra Agiurgiuculese, che domani sarà impegnata in tre finali di specialità: palla, clavette e nastro. Sedicesima Sofia Maffeis, che invece domani sarà nella finale del nastro.