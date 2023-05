Wta Madrid 2023: Sabalenka senza difficoltà, Swiatek si complica la vita ma è ai quarti

Tabellone allineato ai quarti di finale nel WTA 1000 di Madrid 2023, con Iga Swiatek e Aryna Sabalenka che proseguono nel loro cammino. La numero uno del mondo nella sessione serale si è complicata la vita, non sfruttando un vantaggio di 6-4 5-3 contro la russa Alexandrova, venendo costretta al terzo set dopo aver perso il tie-break nel secondo parziale. Poi la polacca torna sulla retta via e chiude 6-3 e ora sfiderà la croata Petra Martic, che invece ha estromesso dalla manifestazione Barbora Krejcikova con lo score di 6-3 7-6(1). Una notizia che probabilmente farà piacere alla polacca, considerando l’ultimo scontro diretto con la ceca. L’altro quarto di finale sarà invece tra Pegula e Kudermetova, con quest’ultima che ha vinto una sfida molto lottata contro la connazionale Kasatkina.

Vittoria facile anche per la seconda testa di serie numero due: Sabalenka ha messo fine alla corsa della giovanissima Mirra Andreeva con un netto 6-3 6-1. Ora sfiderà l’egiziana Sherif, che continua a fare la storia del suo paese, battendo in tre set la belga Mertens e conquistando per la prima volta i quarti in un torneo di questo livello. L’altro quarto della parte bassa del tabellone vedrà di fronte Maria Sakkari, che ha battuto 6-4 6-4 Badosa, e Irina-Camelia Begu. La rumena si trova sempre ben sui campi di Madrid e oggi ha battuto Samsonova.