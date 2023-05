Masters 1000 Madrid 2023, Rune: “La prossima volta mi farò una dormita mentre il mio avversario discute con l’arbitro”

Holger Rune preso di mira dal pubblico a Madrid e poi le spiegazioni del giorno dopo sui social. Sta diventando un classico per il giovane talento danese. Durante il match contro Davidovich Fokina il classe ’03 è stato accusato di aver cancellato il segno di una palla dubbia mentre il suo avversario discuteva con l’arbitro. Da quel momento in poi Rune si è ritrovato il pubblico del Manolo Santana Stadium contro, tra fischi e altro. Oggi è arrivata un post su Instagram da parte sua: “Si è parlato molto di quanto accaduto ieri e del comportamento dei tifosi spagnoli. Il pubblico non ha capito cosa stava succedendo. Non si può ignorare la chiamata del computer. Il giudice di sedia e il Supervisor hanno impiegato molto tempo per spiegarlo al mio rivale e non si sono preoccupati di dirlo a chi era sugli spalti. La prossima volta farò un pisolino, mentre discutono. Voglio solo dire che personalmente non ho nulla contro il pubblico spagnolo e non vedo l’ora di tornare a giocare a Madrid“.