Facile vittoria per 5-1 per il Tottenham di Ange Postecoglou che, in amichevole contro il Lion City al National Stadium di Singapore, vede un ispiratissimo Richarlison. La gara però si sblocca con la rete del Lion, al quarto d’ora con Anuar. Da qui poi, si scaglia la forza degli inglesi: tripletta di Richarlison, gol su rigore di Kane e rete per Lo Celso.