Wta Linz 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 11 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 11 febbraio per il Wta 250 di Linz 2023. Tempo di semifinali nella manifestazione in corso di svolgimento in Austria, con la giornata che si aprirà alle ore 14:00 con la sfida tra Potapova e Vondrousova. La russa si era salvata per il rotto della cuffia al primo turno contro la nostra Lucia Bronzetti, ora avrà l’opportunità di accedere in finale, ma di fronte si ritroverà di fronte un’avversaria in formissima come la ceca. Ancora da delineare la seconda semifinale. Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

PROGRAMMA

CENTER COURT

Ore 14:00 – (8) Potapova vs Vondrousova

a seguire – (1) Sakkari o (5) Vekic vs Tauson o (6) Martic