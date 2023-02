Wta Linz 2023, Errani supera agilmente Gamiz e centra la qualificazione al main draw

Era sulla carta una buona occasione per tornare in un main draw WTA e Sara Errani non se l’è lasciata sfuggire nel 250 di Linz. L’azzurra classe 1987 supera le qualificazioni del torneo austriaco imponendosi nell’ultimo round cadetto sulla venezuelana Andrea Gamiz con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Nel primo set Sara strappa tre volte su quattro il servizio alla sua avversaria, mentre nel secondo parziale regna l’equilibrio fino al 3-3, poi l’ex top-5 del ranking mondiale è brava ad infilare tre games consecutivi e chiudere la contesa. Errani raggiunge in questo modo Bronzetti e Giorgi nel tabellone principale ed ora attende di conoscere la sua avversaria, che sarà una tra Blinkova, Martic, Vondrousova, Alexandrova ed un’altra qualificata. In qualsiasi caso sarà un match complicato.