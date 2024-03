Wta Indian Wells 2024, secondo trionfo nel deserto per Iga Swiatek: dominata Sakkari in finale

Esattamente come nel 2022, con il punteggio che si discosta di un solo game (in quell’occasione finì 6-4 6-1), Iga Swiatek batte Maria Sakkari nell’atto conclusivo del torneo Wta 1000 di Indian Wells. La tennista greca gioca un buon primo set e resiste fino al decimo game, poi crolla nel momento decisivo e da quel momento non riesce più a restare in scia alla numero uno del mondo. La polacca si aggiudica l’incontro con lo score di 6-4 6-0 dopo 1h e 09′ partita, chiudendo un torneo a dir poco perfetto: zero i set persi nel corso dei sei incontri disputati sul veloce della California. Si tratta dell’ottavo ‘1000’ in carriera per Swiatek, il secondo della stagione dopo il trionfo a Doha su Rybakina.

LA PARTITA – Pronti, partenza, via e Swiatek esce meglio dai blocchi, vincendo i primi tre games della partita. Con il passare dei minuti però Sakkari dimostra di potersela giocare, alza il livello e soprattutto trova nel suo servizio un alleato importante. Dopo aver recuperato il break di svantaggio, il parziale segue infatti i servizi fino al 5-4. Qui, la greca commette un paio di errori di troppo nel momento di maggiore tensione e permette alla numero uno al mondo di conquistarsi tre set point: sui primi due Swiatek sbaglia, sul terzo invece mette un dritto lungolinea sulla riga che vale il 6-4.

Il contraccolpo c’è, all’improvviso Sakkari non riesce più ad arginare i colpi della sua avversaria, che come nel primo parziale si porta sul 3-0 in un amen. Questa volta, però, non c’è alcuna rimonta: anche un po’ demoralizzata, la greca ammette con il suo angolo ‘Non so più cosa fare”. In totale vince solamente quattro punti in tutto il set, prendendo un 6-0 in 25 minuti.