Wta Indian Wells 2024, Lucia Bronzetti lotta ma non basta: Coco Gauff vola agli ottavi di finale

Niente impresa per Lucia Bronzetti, eliminata al terzo turno del “BNP Paribas Open”, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il primo Atp Masters 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 9.258.080 dollari in corso a Indian Wells. L’azzurra, numero 53 del mondo, si arrende a Coco Gauff, terza testa di serie, per 6-2 7-6(5) dopo un’ora e 49 minuti di gioco di grande battaglia. La statunitense che, sui campi di casa non perde da un anno, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio di una coriacea Bronzetti che se l’è giocata punto a punto ed è stata tradita dal rovescio sul 5-5 del tie-break.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PRIMO SET – L’inizio di partita è molto equilibrato con l’azzurra che, nel terzo gioco, non riesce a sfruttare un ghiotto 0-40 non trasformando in totale ben quattro palle break. Coco Gauff si salva in qualche modo, tiene la battuta, sale sul 2-1 e nel game successivo non trasforma a sua volta una palla break. La lotta è feroce, ma il game chiave è senza dubbio il quinto: Bronzetti non sfrutta altre cinque palle break (0 su 9 nel primo set) e sente il contraccolpo psicologico. La statunitense si scioglie e piazza un parziale di quattro games di fila: il risultato è 6-2, parecchio bugiardo.

SECONDO SET – I primi games della seconda frazione di gioco scorrono via senza particolari scossoni, con entrambe le giocatrici che tengono agevolmente i rispettivi turni di servizio. Almeno sino al sesto gioco quando, sul 3-2 in suo favore, Coco Gauff cambia marcia e riesce a brekkare Bronzetti involandosi sul 4-2. Qui arriva la grande reazione dell’azzurra che non solo recupera immediatamente lo svantaggio, ma è in grado di impensierire punto dopo punto la sua avversaria: 4-4. Si vive sul filo del rasoio, Bronzetti è brava a tenere i delicatissimi turni di servizio sul 4-5 e sul 5-6 allungando il parziale al tie-break. L’equilibrio regna sovrano anche qui: Bronzetti si porta avanti di un minibreak, sul 5-4, ma qui prima una palla corta vincente di Gauff e poi un banale errore di rovescio dell’azzurra indirizzano definitivamente la partita. Gauff si porta a match point e con un servizio al corpo chiude i conti: 6-2 7-6. Per Bronzetti rimane comunque un ottimo torneo che deve darle fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.