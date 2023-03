Indian Wells: Swiatek cerca la rivincita su Rybakina, Sakkari tenta l’impresa contro Sabalenka

Ci si avvia verso l’epilogo in quel di Indian Wells, dove il pubblico della Coachella Volley potrà assistere a delle semifinali di assoluto livello sia in campo maschile che femminile. Questo venerdì 17 marzo è dedicato ai due incontri del circuito WTA, con la prima giocatrice del mondo Iga Swiatek che ora dista due vittorie dal bis in quel di ‘Tennis Paradise’ dopo il trionfo ello scorso anno, ma soprattutto con ancora in corsa entrambe le prime due giocatrici del mondo.

TABELLONE

Le prime però a scendere in campo saranno le due semifinaliste della parte bassa, con la testa di serie numero due Aryna Sabalenka che si troverà ad affrontare Maria Sakkari. Si tratta di un incontro che rappresenta tutt’altro che una novità nel contesto femminile recente, dato che le due giocatrici negli ultimi quattro anno si sono affrontate ben otto volte, con quattro vittorie per parte. Abbastanza significativo il dato che vede l’ellenica aver prevalso nelle ultime tre sfide giocate, l’ultima delle quali nelle WTA Finals giocate in Texas pochi mesi fa. Sakkari però arriva a questo incontro essendo rimasta decisamente più in campo della sua avversaria, avendo vinto tutte le sue partite in tre set dopo delle dure battaglie. Sabalenka invece ha perso solo un parziale, negli ottavi contro la mina vagante Krejcikova, e la tennista che stiamo vedendo in questi primi mesi di 2023 non deve temere nessuno. La bielorussa sembra aver finalmente fatto quel salto di qualità che si attendeva ormai da un po’ e si candida ad essere, nel panorama attuale, quella rivale di Iga Swiatek che tutti aspettavamo. Oggi parte decisamente con i favori del pronostico, nonostante quelle tre sconfitte recenti già citate per mano della greca.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Nella notte italiana – attorno alle 02:o0 – toccherà invece alla numero uno del ranking mondiale, che ha di fatto passeggiato fin qui per arrivare tra le prime quattro del torneo. Nessuna delle sue avversarie, comprese due ex vincitrici slam come Andreescu e Raducanu, è riuscita ad impensierire una Swiatek che quando è centrata riesce a dominare chiunque. O quasi, perché a conferirle la delusione più grande di questo inizio di stagione – agli Australian Open – è stata proprio quell’Elena Rybakina contro la quale stanotte proverà a prendersi la rivincita. La giocatrice di passaporto kazako è ormai una solida ed entusiasmante realtà, con la finale a Melbourne che consolida quanto fatto vedere a Wimbledon la passata stagione. e finalmente anche il ranking è in grado più o meno di testimoniare le qualità della 23enne nativa di Mosca. Swiatek, pur avendo finora impressionato in questi dieci giorni, deve stare molta attenta. Vincere così tante sfide in maniera netta a volte può anche risultare deleterio quando improvvisamente ci si ritrova nella lotta. Detto ciò, la detentrice del titolo parte con tutti i favori del pronostico.