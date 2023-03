Nba 2022/2023: vittoria esterna dei Denver Nuggets, sconfitta per i Milwaukee Bucks

La notte Nba tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo ha visto la disputa di 5 partite, tra Eastern e Western Conference. In primo luogo i Denver Nuggets hanno battuto in trasferta i Detroit Pistons, 100-119, grazie a i 9 e agli 8 punti di Porter e Caldwell-Pope decisivi nel finale. Sconfitta invece per la capolista dell’Eastern Conference Milwaukee Bucks, sconfitta in casa 123-139 dagli Indiana Pacers.

Successo in trasferta poi per i Sacramento Kings, 96-101 contro i Brooklyn Nets, trascinati dai 24 punti di Domantas Sabonis. Infine vittoria casalinga per i Toronto Raptors, 128-111 agli Oklahoma City Thunder, e per i Phoenix Suns, 116-113 contro gli Orlando Magic.

I RISULTATI DELLA NOTTE:

Detroit Pistons – Denver Nuggets 100-119

Brooklyn Nets – Sacramento Kings 96-101

Toronto Raptors – Oklahoma City Thunder 128-111

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 123-139

Phoenix Suns – Orlando Magic 116-113