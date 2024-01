Wta Hua Hin 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 1 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 1 febbraio per il Wta 250 di Hua Hin 2024. Al via la seconda metà dei match di secondo turno, quelli della parte bassa del tabellone. Si parte con Volynets-Maria, seguita da Schmiedlova-Wang. Quindi il piatto forte Fruhvirtova-Zhu e infine Rodionova-Bai. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 08:00 – Volynets vs (4) Maria

a seguire – (8) Schmiedlova vs Y. Wang

Non prima delle ore 11:00 – L. Fruhvirtova vs (2) Zhu

a seguire – Rodionova vs Bai