Wta Linz 2024, Errani lotta ma esce di scena al primo turno: successo in due set per Potapova

Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, Sara Errani si è arresa ad Anastasia Potapova nel match di primo turno del WTA 500 di Linz 2024. La tennista azzurra è stata sconfitta per 6-4 6-3 dopo 1h23′ di gioco ma, come spesso le accade, lascia il campo consapevole di aver dato il massimo. Nonostante l’avversaria le sia superiore, Sarita ha lottato da vera guerriera e non ha mai mollato neanche quando la situazione di punteggio era compromessa.

Nel primo set si è trovata sotto 5-1 40-30, ma ha annullato il set point ed ha rimontato fino al 5-4 15-30, prima di inchinarsi alla russa. Situazione simile nel secondo parziale, in cui Potapova è partita forte, issandosi sul 5-1 30-0. Errani ha però stretto i denti ed ha salvato due match point nell’ottavo gioco. Purtroppo ha poi mancato una chance di 4-5 nel game seguente ed ha dovuto cedere il passo. Nonostante la sconfitta, l’azzurra ha dato una risposta eloquente a chi si chiede come mai continui ancora a giocare nonostante le difficoltà. Al secondo turno, Potapova se la vedrà contro un’altra italiana, Elisabetta Cocciaretto.