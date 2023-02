Wta Hua Hin 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 3 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 3 febbraio del Wta 250 di Hua Hin 2023. E’ tempo di quarti di finale in Thailandia, dove sono rimaste in corsa solamente otto giocatrici. Il match clou è sicuramente che quello che chiude il programma, che mette di fronte due teste di serie importanti come Bianca Andreescu e Marta Kostyuk. Di seguito l’ordine di gioco completo.

Dalle 08:00 – (7) Wang vs Watson

A seguire – Zidansek vs Zhu

Non prima delle 11:00 – Tsurenko vs (6) Maria

A seguire – (1) Andreescu vs (5) Kostyuk