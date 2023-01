Wta Hua Hin 2023: buona la prima per Andreescu, Kostyuk avanti in tre set

Si sono conclusi tutti i match di primo turno del Wta 250 di Hua Hin 2023, evento di scena in Thailandia che ha visto l’esordio delle altre big non ancora scese in campo. Su tutte Bianca Andreescu, che ha esordito con una comoda vittoria ai danni della britannica Dart con il punteggio di 6-3 6-4. La canadese sfiderà al secondo turno la russa Zakharova, che ha superato in rimonta Schmiedlova. Buona la prima anche per Marta Kostyuk, che ha sconfitto in tre set la qualificata Liang per 6-7 6-3 6-0 e sfiderà la giapponese Hibino. E’ approdata al secondo turno anche Linda Fruhvirtova, che ha travolto con un netto 6-3 6-1 la wild card Mattek-Sands, mentre Yastremska ha avuto bisogno di un set in più per liberarsi di Uchijima dopo aver servito per il match sul 6-5 nel secondo parziale. Infine, avanti Watson, Maria, Kalinskaya e Han.