Fiorentina-Torino, Italiano: “Abbiamo bisogno di continuità, Brekalo ci darà una mano”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia 2022/2023 contro il Torino: “Conosciamo bene l’avversario avendolo affrontato pochi giorni fa. Dovremo andare più forte rispetto alla gara di campionato, specialmente nella qualità, che è mancata soprattutto nel primo tempo. Sarà fondamentale scendere in campo con l’atteggiamento giusto, convinti e vogliosi di vincere. Mi auguro che la squadra riproponga lo spirito visto nell’ultima gara contro la Lazio“. L’allenatore ha poi proseguito: “Abbiamo poco tempo per recuperare, ma vogliamo onoro quest’impegno a cui teniamo. Vogliamo inoltre reagire a un momento negativo e ciò di cui abbiamo bisogno è la continuità. Ci auguriamo di regalare una gioia ai nostri tifosi“.

Italiano è poi tornato a parlare della sfida contro la Lazio: “La prestazione ci ha lasciato molto. Abbiamo sfidato una squadra forte con grande personalità, lottando fino alla fine e andando vicini a vincere. Indubbiamente abbiamo alzato la qualità in termini della prestazione, ma non basta una sola partita. Dobbiamo concentrarci“. Infine, il tecnico dei viola ha elogiato il neo acquisto Josip Brekalo: “E’ arrivato con grande entusiasmo e ha molta voglia. E’ un ragazzo intelligente e sono sicuro che ci darà una grossa mano. Attualmente non ha molti minuti nelle game, ma le sue qualità possono essere sfruttate a partita in corso“.