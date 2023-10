Caso scommesse: Tonali e Zaniolo, cellulari analizzati dalla Procura. Curiosità su identità fonte Corona

Prosegue l’inchiesta della procura di Torino sulle presunte scommesse su piattaforme illecite nel mondo del calcio che ha coinvolto inizialmente Nicolò Fagioli e poi Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Proprio questi ultimi due hanno ricevuto un avviso di garanzia a Coverciano salvo poi lasciare il ritiro della Nazionale. La Procura si dedicherà ora all’analisi dei cellulari di Tonali e Zaniolo per cercare eventuali prove o altre persone coinvolte nel caso. Come riporta l’Ansa, inoltre, gli inquirenti stanno facendo delle verifiche per fare luce sull’identità della fonte di Fabrizio Corona. E’ stato infatti il fotografo a fare il nome dei due calciatori in occasione di un’audizione in questura a Milano.

E si troverebbe in ambienti romani la talpa che sta rivelando a Fabrizio Corona dettagli sulle scommesse illegittime dei calciatori. Questa l’opinione maturata in ambienti investigativi a Torino. I nomi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, menzionati ieri dall’ex re dei paparazzi, erano comunque noti da tempo alla squadra mobile e a palazzo di Giustizia. L’inchiesta, che si riferisce a giri di scommesse on line non solo di natura sportiva, è aperta dal 2022. La prima comunicazione di Corona è del 2 agosto 2023, quando affermò che il bianconero Nicolò Fagioli soffriva di ludopatia, senza però menzionare che a Torino era aperto, in gran segreto, un procedimento giudiziario.