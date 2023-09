Wta Guadalajara 2023, finalmente Sakkari: batte Dolehide e vince il titolo più importante della carriera

Dopo la sconfitta agli US Open 2023, l’ennesima al primo turno in uno slam, Maria Sakkari era scoppiata in lacrime in conferenza stampa, non escludendo la possibilità di prendersi una pausa dal tennis. Un mese dopo si trova invece a festeggiare il titolo più importante della carriera, arrivato al termine di una settimana perfetta. La giocatrice greca si è infatti laureata campionessa del Wta 1000 di Guadalajara 2023, battendo in finale la statunitense Caroline Dolehide per 7-5 6-3. Non si tratta “soltanto” di un titolo 1000 per la numero uno di Grecia, che da sempre ha dovuto convivere con l’etichetta di ‘falsa top 10’, proprio per la sua incapacità di portare a casa trofei importanti.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

In Messico invece ce l’ha fatta ed è stata perfetta soprattutto dal punto di vista psicologico, gestendo al meglio la tensione del momento. Nonostante partisse ampiamente favorita in finale, ha impiegato 1h45′ per sconfiggere Dolehide, brava soprattutto a recuperare il break di svantaggio nel primo set, recuperando da 2-4 a 5-4. Sakkari, però, nel complesso è stata superiore ed ha fatto la differenza nei momenti chiave, riuscendo così a conquistare il titolo. La greca sale al numero 6 del ranking Wta e soprattutto riaccende le proprie speranze di qualificazione alle Wta Finals, essendo nona nella Race, a circa 300 punti dall’ottavo posto occupato da Jabeur.