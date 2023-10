Wta Finals Cancun 2023, Coco Gauff: numeri e statistiche della statunitense

Sotto il cielo di New York, Coco Gauff si è finalmente consacrata come nuova stella del tennis a stelle e strisce. Con la difficile eredità di Serena Williams, ritiratasi nella passata edizione dello Slam statunitense, sulle spalle e tutti gli occhi del mondo addosso, la diciannovenne di Atlanta è riuscita nell’impresa di conquistare agli US Open 2023 il suo primo titolo Major. La grande cavalcata che si è conclusa con la vittoria in finale su Aryna Sabalenka ha anche permesso a Gauff di raggiungere il suo best ranking di numero 3 WTA. Per la seconda volta, l’allieva di Brad Gilbert parteciperà al torneo di fine stagione che mette di fronte le migliori giocatrici del mondo, ma alle GNP Seguros WTA Finals Cancun le sue prospettive saranno completamente diverse rispetto allo scorso anno, stando anche alla buona continuità di risultati che le ha permesso di arrivare in fondo in quasi tutti i tornei ai quali ha preso parte.

LA SUA STAGIONE: Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, non si poteva far altro che aspettarsi da Gauff una stagione da incorniciare. Nel primo torneo del 2023, la statunitense ha infatti trionfato senza perdere nemmeno un set nel 250 di Auckland, battendo in finale Rebeka Masarova. Agli Australian Open è invece uscita di scena agli ottavi di finale nella sfida persa con Jelena Ostapenko. Dopo essere arrivata in fondo nei WTA 1000 di Miami e Indian Wells, la diciannovenne di Atlanta ha subito al Roland Garros una sconfitta nei quarti di finale, contro la futura vincitrice del torneo Iga Swiatek. L’eliminazione al primo turno di Wimbledon è forse l’unica nota dolente dell’annata di Gauff, che ha poi vinto il titolo a Washington e Cincinnati prima di scrivere la storia con il successo agli US Open.

RISULTATI PRINCIPALI: Ha conquistato agli US Open il primo titolo Slam della sua carriera e si è incoronata campionessa nel WTA 1000 di Cincinnati, oltre che nel 500 di Washington e nel 250 di Auckland.

QUANDO SI È QUALIFICATA: 23 settembre 2023

ESPERIENZA ALLE WTA FINALS: Gauff si prepara a prendere parte per la seconda volta consecutiva alle WTA Finals. Nella passata edizione, la statunitense riuscì a qualificarsi da numero 4 del mondo, ma la sua avventura si interruppe nella fase a gironi. Una sconfitta in due set contro Daria Kasatkina ad aprire il torneo e poi le prestazioni sottotono prima contro Caroline Garcia e poi contro Iga Swiatek a sancire l’eliminazione della classe 2004 di Atlanta.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 3

Titoli vinti: 4

Vittorie/Sconfitte: 49-14

Prize money: 5.976.622 $

H2H con le altre giocatrici qualificate: 16-17