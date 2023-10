Panatta: “Non vedo l’ora che Sinner mi superi”

Entrare nella storia del tennis italiano significa essere equiparati e, chissà, pensare anche di superare un immortale come Panatta. Nella domenica che ha regalato a Sinner la gloria di Vienna, oltre a raggiungere a quota 10 titoli vinti un idolo del tennis italiano come Panatta. Lo stesso Panatta ha parlato della vittoria dell’altoatesino ai microfoni di ‘Touchè’ su Rai Radio 2.

Panatta: “E’ stato bravissimo, è stato un match durissimo. Ero in macchina, guidavo, e mia moglie mi diceva ogni punto. Mi ha eguagliato e spero che mi superi domani, così la facciamo finita! Tanto lui mi supera ed io sono il primo a essere contento. Non è una gara tra me e Sinner, io ho 150 anni lui neanche 23, che possiamo fare una gara? E poi ogni epoca ha le sue cose, ed è bello così“.