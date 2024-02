Wta Dubai 2024, qualificazioni: Bronzetti, Cocciaretto ed Errani superano l’esordio. Out Trevisan

Parte con tre vittore il cammino dell’Italtennis nelle qualificazioni del WTA 1000 di Dubai. Esordio ok per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti nel tabellone cadetto, con la prima che si è imposta grazie a un netto 6-3 6-0 in meno di un’ora di gioco sulla turca Sonmez, e la seconda che invece si è sbarazzata della ceca Martincova con lo score di 6-1 6-4. Anche Sara Errani è a un passo dal raggiungere Jasmine Paolini nel main draw del torneo, dopo aver lasciato tre games (6-3 6-0) ad Ipek Oz, entrata all’ultimo minuto al posto di Danielle Collins. Unica notizia negativa di giornata, la sconfitta di Martina Trevisan per mano di Storm Hunter: l’australiana si è imposta 7-5 6-4, con la toscana che non ha sfruttato un vantaggio di 5-3 nel primo set. Al turno decisivo Cocciaretto-Pera, Bronzetti-Hibino e Errani-Xiyu Wang.