Udinese-Cagliari, Ranieri: “Ho detto alla squadra che mi sarei dimesso, si sono opposti”

“Ho parlato alla squadra, per me serviva un elettroshock. Ho detto loro che mi sarei dimesso, ma la squadra si è opposta. Allora ho detto che va bene, lotteremo tutti per portare a termine questa missione. I ragazzi mi hanno chiesto di andare in ritiro ed eccoci qui”. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, a due giorni dalla sfida contro l’Udinese: “Domenica sarà molto difficile. Cercheremo di fare il massimo per portare a a casa un risultato positivo. Noi non siamo difensivi, è che non centriamo la porta. Temo che stiamo perdendo la bussola”.

“Credo che in pochi allenatori, dopo la partita di domenica, avrebbero avuto il sostegno dei propri giocatori. Ero veramente giù, ma loro mi hanno caricato. Io l’unico a poter salvare il Cagliari secondi i tifosi? Non può che farmi piacere. Loro sono eccezionali e ci sono sempre stati vicini”.