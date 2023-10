Wta Cluj-Napoca 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 17 ottobre

Il programma di martedì 17 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Cluj-Napoca 2023. Giornata dedicata al completamento dei match di primo turno, con numerose beniamine di casa in campo. Sul campo principale toccherà dunque a Cirstea, Ruse, Bogdan e Ghioroaie. Da segnalare anche il debutto delle favorite numero due e tre del seeding, ovvero Parks e Minnen. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 11:00 – (3) Minnen vs Snigur

a seguire – Friedsam vs Ghioroaie

a seguire – (5) Bogdan vs Tomova

Non prima delle 17:00 – Ruse vs (2) Parks

Non prima delle 19:00 – (1) Cirstea vs Lys

COURT 2

Ore 11:00 – Bondar vs Soboleva

A seguire – Jeanjean vs Korpatsch

A seguire – Arango vs Ponchet