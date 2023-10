Pentathlon moderno a Los Angeles 2028 con la nuova formula, Bittner: “Grande opportunità”

Il pentathlon moderno sarà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dopo il via libera arrivato alla 141/a Sessione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), in corso a Mumbai, in India. Un’edizione che per la disciplina sarà storica, visto che segnerà il debutto olimpico della nuova formula con la disciplina a ostacoli al posto dell’equitazione. “Accogliamo con entusiasmo la decisione del Cio, e come Federazione Italiana Pentathlon Moderno continueremo a lavorare nella direzione intrapresa negli ultimi anni, per consentire ad atleti e staff tecnico di apprendere e integrare al meglio la nuova disciplina a ostacoli nel nostro sport”, ha dichiarato il Presidente della Fipm Fabrizio Bittner. Che aggiunge: “Questo è un punto di svolta, ma la vera sfida inizia adesso. Se l’Uipm e le Federazioni nazionali sapranno cogliere questa grande opportunità di apertura, allora il Pentathlon Moderno resterà nella storia come disciplina olimpica pur con modifiche e adeguandosi ai tempi, come già accaduto. Per farlo – spiega Bittner – il nostro movimento deve aprirsi. Servirà un’operazione di coinvolgimento numerico, e ogni nazione aderente affiliata all’Uipm dovrà farlo. Adesso il Pentathlon Moderno è uno sport che ha costi sostenibili per ogni nazione nel mondo e di conseguenza dovrà diffondersi il più possibile. Se non dovesse farlo il problema potrebbe ripresentarsi. Anche perché il programma olimpico di Los Angeles dimostra che ci sono tante nuove discipline e sport emergenti che spingono“.