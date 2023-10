Wta Cluj-Napoca 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 19 ottobre

Il programma di giovedì 19 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Cluj-Napoca 2023. Ad aprire il programma sul campo principale saranno Teichmann e Arango, a caccia del pass per i quarti di finale. Impegnate nel loro match di secondo turno anche Burrage e Bogdan, uniche teste di serie che scenderanno in campo, ma anche la beniamina di casa Ruse. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 11:00 – Teichmann vs Arango

a seguire – Korpatsch vs (8) Burrage

a seguire – Bondar vs Ruse

Non prima delle 17:00 – (5) Bogdan vs Bartunkova

A seguire – Lys vs Naef o Cristian