Eurolega, Virtus Bologna-Stella Rossa: vietata la trasferta ai tifosi ospiti

Venerdì 20 ottobre alle ore 20:30, al PalaDozza di Bologna, andrà in scena Virtus Bologna-Stella Rossa, 4^ round di Eurolega. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Bologna, ha vietato la trasferta ai tifosi della squadra ospite. La questura di Bologna, ha fatto sapere che tale decisione è stata presa “a seguito di disordini pubblici e incidenti gravi creati dai tifosi della squadra serba nella loro ultima trasferta in Italia”.

Nel decreto emesso lunedì, sono sottoscritte anche le seguenti parole: “Previsti biglietti nominativi al fine di tracciare più accuratamente l’identità degli acquirenti, l’annullamento e il rimborso dei biglietti già venduti ai tifosi ospiti e il potenziamento dei controlli all’ingresso del palazzetto”.