Wta Cluj-Napoca 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 21 ottobre

Il programma di sabato 21 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Cluj-Napoca 2023. Al via le semifinali in terra tedesca, dove le quattro giocatrici rimaste in corsa andranno a caccia del pass per le semifinali. Una sola testa di serie ancora in gara, mentre ad infiammare il pubblico rumeno ci penserà la beniamina di casa Ruse. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 14:00 – Lys vs Korpatsch

Non prima delle 16:00 – Bogdan o Masarova vs Ruse