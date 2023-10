Fluminense, furia Felipe Melo: viene espulso dalla panchina e si scaglia contro l’arbitro (VIDEO)

di Antonio Sepe 18

Ricevere un cartellino rosso non è mai piacevole, ma in occasione della sfida di Serie A brasiliana tra Fluminense e Corinthians non dev’essere stato piacevole neppure per l’arbitro estrarlo. Al 71′, infatti, il direttore di gara si è avvicinato verso la panchina della squadra di casa per espellere Felipe Melo. Il centrocampista ex Serie A è però scattato come una molla impazzita in direzione dell’arbitro, scagliandosi contro di lui. Inizialmente si è temuto il peggio tanto che anche l’assistente è immediatamente intervenuto, tuttavia Felipe Melo si è fermato ad un palmo di naso dall’arbitro. Di seguito il video.