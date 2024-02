Wta Cluj 2024, Cocciaretto ed Errani sul velluto: entrambe volano al secondo turno

Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani volano al secondo turno del Wta di Cluj-Napoca (Romania). Sul cemento indoor le due azzurre si sbarazzano rispettivamente della qualificata colombiana Emilia Arango (numero 122 del mondo) e della statunitense Caty McNally (numero 170 della classifica Wta) e si qualificano per il secondo turno del torneo Wta 250.

Ad aprire il programma della terza giornata del Wta di Cluj ci hanno pensato Elisabetta Cocciaretto ed Emiliana Arango, brava a superare le qualificazioni. Ma quest’oggi non c’è stata partita: Cocciaretto, reduce dalla cocente sconfitta con Potapova a Linz, ha dominato in lungo e in largo chiudendo la contesa dopo poco più di un’ora di gioco con il punteggio finale di 6-0 6-1. L’azzurra vince i primi nove games, alcuni molto combattuti, e si porta sul 6-0 3-0 prima che la sua avversaria vincesse il primo e unico gioco dell’incontro. Al secondo turno, domani, Cocciaretto se la vedrà con un’altra qualificata: la britannica Dart.

Molto bene anche Sara Errani che ha la meglio sulla statunitense McNally in una partita conclusasi con lo score finale di 6-2 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Primo set senza storia con Sara che sbaglia poco, scappa subito via sul 4-1 e chiude senza patemi la prima frazione di gioco per 6-2. Nel secondo set invece c’è molta più partita: nonostante l’azzurra si porti sul 2-0, McNally non molla e dà filo da torcere a Sara. Errani vola sul 6-2 5-2, non capitalizza l’occasione di servire per il match ma in ogni caso riesce a brekkare nel game successivo firmando la vittoria finale per 6-2 6-4. Domani, al secondo turno, affronterà la testa di serie numero due Tatjana Maria.