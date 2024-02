Tuffi, Mondiali Doha 2024: Bertocchi-Pellacani solo ottave nel sincro femminile da 3m. Oro Cina

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani non si confermano nel trampolino 3m sincro femminile di tuffi ai Mondiali di Doha 2024. Dopo lo splendido bronzo di Fukuoka del 2023, che ha anche consegnato il pass per Parigi 2024, le due azzurre chiudono all’ottavo posto una finale dominata dalle cinesi Yani Chang e Yiwen Chen, oro con 323.43. Il podio è completato dalle australiane Anabelle Smith e Maddison Keeney (argento con 300.45) e dalle britanniche Scarlett Mew Jensen e Yasmin Harper (bronzo con 281.70).

La gara delle azzurre si apre con un ritornato carpiato da 46.80 che le proietta al sesto posto dopo il primo giro di tuffi obbligatori, mentre un deludente 43.20 nel rovesciato carpiato fa scendere la coppia italiana di una posizione. Qualche imprecisione anche nel doppio e mezzo con un avvitamento carpiato, che consegna 55.80, pochi per avere ambizioni da medaglia. Va un po’ meglio, nonostante un po’ di luce in volo, con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (61.38), mentre il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato in chiusura (53.10) offre delle sbavature nell’ingresso in acqua. Alla fine il punteggio complessivo è di 260.28, sotto le potenzialità della 29enne milanese e della 21enne romana. Una giornata da dimenticare completamente invece per il Canada, che esce dalla lotta per le medaglie con un 33.60 nel secondo obbligatorio e abbandona anche l’obiettivo Parigi con uno ‘Zero’ nella quinta serie per un errore nel pre-salto di Ware. Il pass lo prendono Australia, Usa, Ucraina e Germania.