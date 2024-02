Nuoto di fondo, Mondiali Doha 2024: Acerenza di bronzo nella 5km, Paltrinieri chiude quinto

Domenico Acerenza è medaglia di bronzo nella 5km di nuoto di fondo ai Mondiali di Doha. Sulle acque qatariote arriva la terza medaglia per la Nazionale italiana in questa rassegna iridata con Acerenza che chiude al terzo posto dietro al duo francese formato da Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier. Solo quinto Gregorio Paltrinieri, rimasto imbottigliato nella baraonda finale: l’azzurro si è dovuto anche fermare e di fatto ha smesso di nuotare perché nell’imbuto è entrato a contatto con altri nuotatori.

Una gara che è subito iniziata con un ritmo molto alto, condotta dal tedesco Florian Wellbrock (nono al traguardo) almeno per i primi 2km. Poi Paltrinieri ha deciso di rompere gli indugi e di affiancarlo prima e di superarlo poi. Una mossa importante che ha scremato il gruppo, con Acerenza sempre sornione a prendere la scia. Nella seconda metà di gara però è uscito il duo francese, capace di rispondere e di ribattere colpo su colpo al ritmo di Paltrinieri. Nel finale poi il caos e la volata che ha visto premiare il duo francese con Acerenza terzo.

“Alla fine ho visto un varco e adesso vado a tutta, ci ho provato. Mi sono sentito tirare giù, ma ero anche morto – ha commentato a caldo Acerenza ai microfoni di Raisport – Sono contento di aver preso il bronzo, sono felice. Ovviamente sono molto più felice della qualifica olimpica che era l’obiettivo. Queste sono gare in cui ci divertiamo e facciamo esperienza con sensazioni che non avevo mai provato. Ma sono due gare totalmente diverse. Siamo partiti veramente a bomba, me l’aspettavo ed era prevedibile. Prima medaglia mondiale? Sempre bello, poter pensare di vincere l’oro sarebbe stato ancora più bello”.

Deluso invece Gregorio Paltrinieri: “Mi dispiace, purtroppo all’arrivo succedono queste cose. Ci sono stati dei contatti non troppo giusti, non riuscivo più a nuotare e mi sono dovuto fermare. Non stavo troppo tirando i primi giri, volevo nuotare bene perché dopo si risolve tutto in piccoli momenti. In fondo mi sono trovato in mezzo a tanta gente quando è così è difficile nuotare e mantenere il ritmo che avevi. Stavo bene e potevo fare meglio, ma fa parte dello sport e va bene così”.

LA CLASSIFICA FINALE

ORO: Logan Fontaine (FRA) 51.29.30

ARGENTO: Marc-Antoine Olivier (FRA) 51.29.60

BRONZO: Domenico Acerenza (ITA) 51.30.00

5. Gregorio Paltrinieri (ITA) 51.37.40