Wta Cincinnati 2023, Bouzkova si ritira contro Muchova: cosa succede con le scommesse

Marie Bouzkova è stata costretta al ritiro contro Karolina Muchova nel match valevole per i quarti di finale del Wta 1000 di Cincinnati 2023. E’ durato appena 12 minuti il derby ceco poiché Bouzkova ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico. Grazie a un parziale di 3-0 e 12 punti a 2, Muchova si è dunque garantita l’accesso in semifinale nonché il best ranking di numero 13.

Cosa succede con le scommesse? Chi ha giocato Muchova vincente prende ugualmente la quota perché la partita è iniziata. Di contro, tutte le scommesse e le giocate sui set, game e dintorni invece non verranno calcolate e saranno Void in quanto non si è concluso neanche il primo parziale. Ciò vuol dire che la quota di quella giocata verrà annullata qualora fosse una multipla e invece verrà restituita qualora fosse una singola.